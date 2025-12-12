²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡Ö2025J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿½÷À­¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¤È¤È¤â¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿ÃæÀî³¨ÈþÎ¤¤ÏX¤Ç¡Ö¼è¤êµÞ¤®¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª²þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¿´¤ÎÄì¤«¤é¸å²ù¤¬¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤âÎ¢¤ÇÆóÅÙ¤â¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¥Ö¥¨¥ÎÍÍ¤È¤ª¼Ì¿¿»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢