＜JLPGA新人戦 加賀電子カップ最終日◇12日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6525ヤード・パー72＞ときおり風速10m/s以上の突風が吹くなど、難コンディションになった最終日。2024年「日本女子アマ」覇者の鳥居さくらがこの日のベストスコアタイとなる4バーディ・2ボギーの「70」で回り、トータル1アンダー・7位タイで終えて存在感を示した。【写真】鳥居さくらさんが髪をほどきましたスタート前、鳥居は選手向けの告知ボ