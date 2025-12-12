＜JLPGA新人戦 加賀電子カップ最終日◇12日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6525ヤード・パー72＞2打差の2位から出た18歳の藤本愛菜が、3バーディ・1ボギーの「70」で回り、トータル9アンダーで逆転優勝。98期生NO.1の座と優勝賞金270万円を獲得した。【写真】藤本愛菜さんが髪をほどきました最終日は気温9.6度、風速7.6m/sと寒さに風が加わった。平均スコアを見ると初日は「70.9000」、2日目「71.6500」に対して、この日