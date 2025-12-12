日本の小説や雑誌を世界市場に売り込む戦略を議論する協議会で、あいさつする都倉俊一文化庁長官（右）＝12日午後、文科省文化庁は12日、日本の小説や雑誌を世界市場に売り込む戦略を議論する協議会の初会合を開いた。出版社、書店関係者や作家の林真理子さん、桐野夏生さんらが参加。若手作家が海外進出できる環境づくりや翻訳家の育成、出版社の垣根を越えたプロモーションなどが検討課題として挙がったという。都倉俊一文化