神奈川県の日向山で9日に発生した山火事は、12日午後4時50分にほぼ消し止められました。【映像】空中からの消火活動の様子伊勢原市などによりますと、伊勢原市と厚木市にまたがる日向山の山火事は、午後4時50分にほぼ消し止められたということです。山火事は9日に発生し、神奈川県は自衛隊に空中からの消火活動を支援するよう、災害派遣を要請していました。連日、上空から横浜市消防局のヘリや自衛隊のヘリなど5機で水を