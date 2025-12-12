１２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６９６円２０銭（１・６３％）高の４万３４７７円６７銭だった。２日ぶりに値上がりし、最高値を更新した。３３３銘柄のうち約９割にあたる２９３銘柄が上昇した。前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げが景気を下支えするとの期待から株高となった流れを引き継ぎ、東京市場でも幅広い銘柄に買い注文が入った。特に