第一三共ヘルスケアは、全国の20〜60代男女500名を対象に「常備薬に関する実態調査」を実施。調査の結果、約5割の人が「期限切れの薬を飲んだ経験がある」という結果になった。調査によると、全体の約51%が「体調不良に備えて常備薬を用意している」と回答。しかし、そのうち約48%が常備薬の見直し(使用期限や効果などの確認)をしていないことが判明した。常備薬を持っていても、使用期限を確認する習慣がない人は多いようだ。また