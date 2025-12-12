12月12日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「安倍晋三元首相銃撃事件の裁判」というテーマで、ジャーナリストの青木理氏に話を伺った。 長野智子「青木さんが傍聴されたのはどの公判になるんですか？」 青