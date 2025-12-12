巨人の丸佳浩外野手（３６）が１２日、千葉・いしみ市の大原中学校で全校生徒約３４０人とその保護者に向けた講演会に登壇した。同中学校の鈴木克則校長（５９）が、千葉・勝浦中時代に丸を３年間担任していたことで会が実現。鈴木校長は「嫌なことがあっても人のせいにせず、周りの人を大切にしていた」と述懐すると、丸は「今以上に練習に真面目な子だった」と振り返った。象徴的な出来事として、中学３年次に生徒会長の学内