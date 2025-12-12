脚本家の三谷幸喜氏が１２日、ニッポン放送「うどうのらじお」に出演。メーンパーソナリティーの有働由美子を自身の作品に１回しか呼ばなかった理由を語った。三谷氏と有働と言えば、三谷氏が監督を務めた映画「記憶にございません！」（２０１９年）に、有働がキャスター役で出演している。有働はＮＨＫを退局して初めての演技仕事だったとし、三谷氏に感謝を述べたが、一方で、同じ元アナウンサーの八木亜希子とは違って、