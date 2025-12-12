テレ東のドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』(2026年1月8日スタート 毎週木曜24:30〜25:00)の追加キャストが発表された。ドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』○剛力彩芽・瀬戶朝香ら追加キャスト大和(菅生新樹)が配属されたファッション雑誌『月刊 NOA』の上司兼メンター・丸田凛子役を演じるのは、剛力彩芽、『月刊 NOA』の専属モデル・七瀬さくら役に谷まりあ、『月刊 NOA』編集部員・宮野柊役に時任勇気、同