2026年のアジア大会を前に、名古屋市南区で12日、市バスを使ってバスジャックに備える訓練が行われました。バスの運転手は、電光掲示板で非常事態やSOSの文字の出し方を確認。そして、警察が犯人を制圧すると、乗客らも解放されました。一方、守山区では警察と陸上自衛隊による合同訓練を実施。警察だけでは対応できない事態を想定し、総理大臣の命令で自衛隊が治安出動する手順を確認しました。