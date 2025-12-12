Chevonの猛烈的な進化が止まらない。10月から約1カ月にわたる対バンツアー「よしなに〜全国編〜」に繰り出した3人は、全国各都市を巡りながら、UNISON SQUARE GARDEN、フレデリック、THE ORAL CIGARETTES、須田景凪、indigo la Endとの対バンを重ね、11月15日、ツアーファイナルの地であるZepp Hanedaに辿り着いた。敬愛する先輩アーティストたちと鎬を削る懸命な日々を経て、3人は、Zepp Hanedaのワンマンライブの舞台で、どのよ