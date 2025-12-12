日本航空（JAL）の公式Xが2025年12月10日にXで、「航空券の第三者への譲渡や転売を禁止しております」と異例の注意喚起を行った。JALは取材に、以前から一部で航空券の転売や譲渡といった行為を確認しており、中には「悪気なくなされているケース」も見受けられると、今回の注意喚起の背景を説明した。「年末年始のシーズンを前に、どなた様にも安心してご利用いただきたい」JAL公式は公式Xで、次のように注意喚起した。「日本航空