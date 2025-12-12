12月12日（金）に世界同時発売となったピンク・フロイドの『炎〜あなたがここにいてほしい（Wish You Were Here）』（以下、『炎』）50周年記念盤は、新たに加えられた蔵出し発掘音源とともに、1975年にリリースされたこの作品を再評価する絶好の機会となりそうだ。シド・バレットの幻影とともに作り上げた傑作1973年に発表され、大ヒットを記録した『狂気（The Dark Side Of The Moon）』の成功を受け、ピンク・フロイドの次作に