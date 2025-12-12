金光竹小学校浅口市金光町下竹 岡山県浅口市の金光竹小学校の5、6年生が12日、苦手な食材を食べられるよう工夫し、大学生と一緒に料理を作りました。 くらしき作陽大学の学生と作っているのは、みじん切りのきのこを使ったボロネーゼや、ピーマンに豚のひき肉を詰めた料理です。 （児童）「肉があって包んでいるから（ピーマンでも）食べてみたい」 児童が調べたところ、ピーマンやき