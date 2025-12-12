米ボルチモア出身のハードコア・バンド、ターンスタイル（Turnstile）は、同一年にロック、オルタナティブ、メタルの3部門すべてでノミネートされた史上初のアクトとなった。ターンスタイルのシンガー、ブレンダン・イェーツにとって、この1年はまるで夢のような時間だった。その感覚を、彼は最新のグラミー・ノミネートを受けて行われた『Rolling Stone』の取材の中でも、何度となく口にしている。ボルチモアのハードコア・バンド