３連単的中戦術 軸馬・相手馬の狙い方 軸は過去３年２頭ずつ馬券圏内に入っているリステッド組。特に前走2000Мで連対した馬が出走していれば連軸で行ける。 また前走逃げた馬は［2・0・3・1］と好成績で、こちらも軸にオススメ。 逆に厳しいのが前走上がり最速馬で［1・0・1・10］。基本前残りのレースであることを頭に入れたい。 取捨が難しいのがハンデ。52キロ以下と59キロは切れるが、それ以外のハンデはほぼ連対