連携を確認する参加者岡山大学病院岡山・北区鹿田町 新型インフルエンザが発生したことを想定し、岡山市の保健所や県内の医療機関などが12日、対応や連携を確認しました。 岡山市保健所と岡山大学病院が主催した訓練には、岡山県内の9つの医療機関のスタッフや保健所の職員ら約60人が参加しました。 訓練は、岡山市で1日200人の新型インフルエンザ患者が発生し、病床がひっ迫している状況を想定して行われました