【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#50【梅ちゃんのツアー漫遊記】第一線から退く谷口徹さんの「ひねくれキャディー愛」…表で皮肉も、裏での思いやりがすごかった「カシオワールドオープン」が終わった11月30日、高知から女子のファイナルQT（FQT）が行われる茨城の笠間へ直行しました。会場の宍戸ヒルズCC東コースには1日午後に到着。男子の「日本ゴルフツアー選手権森ビルカップ」が行われるのは西コースですから