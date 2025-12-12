アジア株軒並み上昇、香港株は反発 東京時間17:31現在 香港ハンセン指数 25976.79（+446.28+1.75%） 中国上海総合指数 3889.35（+16.03+0.41%） 台湾加権指数 28198.02（+173.27+0.62%） 韓国総合株価指数 4167.16（+56.54+1.38%） 豪ＡＳＸ２００指数 8697.27（+105.23+1.22%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85212.75（+394.62+0.47%） １２日のアジア太平洋株式市場は軒並み上