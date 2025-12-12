ややポンド売り優勢となっている。10月の英国内総生産（ＧＤＰ）が前月比で予想外のマイナスとなったことを受け、ポンドがやや売られている。10月の英ＧＤＰの発表後にポンドドルは弱含み、一時1.3375付近まで軟化、ユーロポンドは強含み、一時0.8775付近まで上昇した。 GDP/USD1.3384EUR/GBP0.8768