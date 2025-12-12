ＪＲＡは１２月１２日、２２年の函館２歳Ｓ覇者ブトンドール（牝５歳、栗東・池添学厩舎、父ビッグアーサー）の競走馬登録を抹消したと発表した。今後は生まれ故郷のノーザンファーム（北海道勇払郡安平町）で繁殖馬となる予定。２２年７月の新馬（函館、芝１２００メートル）でデビューＶを飾ると、次戦の函館２歳Ｓでは４角６番手から差し切って重賞初制覇。牝馬３冠は桜花賞（９着）のみの出走で、芝の短距離を中心に活躍し