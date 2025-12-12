ＴＢＳの赤荻歩アナウンサーが、“好きな男性アナウンサーランキング”で２位を獲得し、祝福の声が寄せられている。赤荻アナは１２日、自身のインスタグラムに「大感謝」と書き出し、「第２１回オリコン好きな男性アナウンサーランキング」で２位にランクインしたことを報告。「まさかの展開で驚きを隠せません後ほどゆっくり整理してお伝えしますがまずは何より番組などで私のことを知ってくださった皆さまそしてご