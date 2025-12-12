辛いものが苦手でも大丈夫！「ハニーマスタードチキン」 リーズナブルな鶏むね肉で作る「ハニーマスタードチキン」のレシピをお届けします。マスタードの量は調整できるので、ピリ辛が苦手な人でもおいしく食べられます。 マスタード強めの大人味子どもに好評！甘めマヨネーズ味カレーで風味をアップガーリックパウダーの隠し味が◎映える！しっとりコク旨チキン 人気の鶏むね肉はお手頃価格で手に入るけれど、少しパサパサしが