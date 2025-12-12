１２日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４４６．２８ポイント（１．７５％）高の２５９７６．７９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４５．０７ポイント（１．６２％）高の９０７９．３５ポイントと反発した。売買代金は２４２６億５６９０万香港ドル（約４兆８５３１億円）に拡大している（１１日は１８２４億７７１０万香港ドル）。中国の景気対策が投資家