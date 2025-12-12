■これまでのあらすじストーカー化するほど執着していた元カレと、保育園でまさかの再会を果たした美優。彼の奥さんと同じ役員になってしまうが、どうやら避けられているようで…。元カレ本人に相談してみると、奥さんは美優の黒歴史をすべて知っているというのだ。ありえない…。あの黒歴史メッセが奥さんに見られてたなんて！ショックを受ける私に、隆史は「ほんと俺のこと好きだったよな〜」と呑気に語ってきました…。いやそう