【あす13日（土）全国天気】・ポイント冬型は崩れ、北風収まる強烈寒気は北上へ西や東でゆっくり下り坂寒さが続くあす13日（土）は、西高東低の冬型が崩れるでしょう。このため、12日に吹き荒れた強い北風は収まり、日本海側の雪も、明け方までに止む所が多くなりそうです。一方、西からは低気圧が接近するでしょう。このため、天気はゆっくり下り坂で、九州南部は昼頃から、九州北部から関東にかけても、夜には雨の降り出す所