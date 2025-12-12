G大阪は12日、イェンス・ウィッシング氏(37)が来季からトップチームの監督に就任すると発表した。クラブ公式サイトを通じ「このたび、イェンス ウィッシング氏が2026シーズンよりトップチームの監督に就任することとなりましたので、お知らせ致します」と発表。ウィッシング氏はクラブを通じ「クラブ関係者の皆さま、ガンバ大阪を愛するすべてのファンの皆さま、そしてこのチームを深く想ってくださる皆さまへ。このたびガン