阪神・掛布雅之ＯＢ会長（７０）の「野球殿堂入りを祝う会」（大拓興産株式会社、明輝コーポレーション株式会社共催）が１２日、大阪市内のホテルで開催された。掛布ＯＢ会長とプライベートで親交のある関係者や粟井球団社長ら２００人が出席。冒頭で功績をたたえるＶＴＲが上映され、掛布ＯＢ会長は「８５年には素晴らしい仲間に恵まれ、日本一を達成できた。そのとき吉田監督は『ウチには日本一の４番バッターがいます。だから