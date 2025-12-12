うるさいわ、寝坊は増えるわ…だんだん夫の趣味を許容できなくなってきた妻。しかし夫はゲームに夢中！ついには家族のイベントそっちのけで、ゲームの世界のイベントを優先するように…!?しかもこの後…夫がオンライン上でプロポーズすると言っていることが発覚してしまったのです…！【まんが】夫がゲーム内結婚!?(ウーマンエキサイト編集部)