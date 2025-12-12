石破前総理が「後ろから鉄砲」批判をものともせず「おかしいものはおかしいと言わないと恐ろしい世の中になる」と。「レーダー照射」「台湾有事答弁」「定数是正」「おこめ券」、はたまた「コメ政策とクマ被害」との関係まで。総理大臣時代のエピソードとともに縦横無尽にかたります。ぜひご覧ください。（聞き手：TBSテレビ政治担当解説委員石塚博久）【写真で見る】番組に出演した石破茂前総理「後ろからの鉄砲」を恐れず意見