１２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて４０銭円高・ドル安の１ドル＝１５５円６４〜６６銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２４銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８２円７０〜７４銭で大方の取引を終えた。