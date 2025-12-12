今年の優れた舞台公演に贈る第60回紀伊国屋演劇賞（紀伊国屋書店主催）が12日発表され、団体賞は「北斎ばあさん」と「つか版・忠臣蔵2025」を手がけた「劇団扉座」に決まった。賞金200万円。また俳優の美輪明宏さん、劇団「こまつ座」代表の井上麻矢さんに特別賞が贈られる。賞金は各50万円。贈呈式は来年1月23日、東京都千代田区のホテルニューオータニで行われる。個人賞（賞金50万円）は次の5人。（敬称略）日色ともゑ＝