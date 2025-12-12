餃子の王将は、2025年12月15日から26年1月12日までの期間、「年末年始お客様感謝キャンペーン」を開催中。また、12月24日と25日の2日間限定で「創業祭」を開催します。250円割引券＆餃子1人前無料のチャンス12月15日から26年1月12日まで、スタンプを集めると餃子2人前以上の注文で1人前が無料になる「年末年始お客様感謝キャンペーン」を開催しています。さらに、12月24日と25日の2日間限定で、会計500円ごとに250円割引券がもらえ