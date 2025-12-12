2026年1月16日より放送がスタートするTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期の完成披露上映イベントが、2026年1月11日に開催されることが決定した。 参考：『葬送のフリーレン』種粼敦美＆市ノ瀬加那に聞く、人生を支えた“恩師”との出会い 『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による原作漫画をアニメ化した本作。勇者とそのパーティー