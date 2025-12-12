映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『エディントンへようこそ』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。 参考：YouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」『WEAPONS／ウェポンズ』配信 「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズについて話す番組。最後に10点満点（小数点あり）で