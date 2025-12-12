現在公開中の映画『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』より、中村倫也が声優を務めた吉敷佳助を捉えた本編映像が公開された。 参考：板垣李光人×中村倫也が語る、“作品を残す”意義「タンポポの綿毛を飛ばしている感覚」 終戦80年の節目である2025年に公開される本作は、太平洋戦争中、すでに日本の戦局が悪化していた昭和19年9月15日からはじまった「ペリリュー島の戦い」と、終戦を知らず2年間