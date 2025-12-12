氷川きよしが、本日12月12日22時よりプレミア公開される『THE FIRST TAKE』第619回に初登場する。 （関連：氷川きよし、堺正章＆Rockon Social Clubと『紅白』の深い縁2025年は「特別企画」にも注目） 今回披露するのは、2002年に発売された氷川の代表曲である「きよしのズンドコ節」。本パフォーマンスは、チャンネル初の演歌楽曲の披露となる。世代を超え老若男女に愛されてきた本楽曲を、コーラスを交え明