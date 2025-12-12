特殊詐欺などの被害が相次いでいるとして、香川県は今年度2度目の警戒全県警報を発令しました。 香川県では先月までに、警察官をかたる特殊詐欺で約2300万円。SNS型ロマンス詐欺で約3350万円をだまし取られる高額被害が発生していて、県民へ注意を喚起するため10月以来2度目の発令を行いました。期間は今月21日までです。