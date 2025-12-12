瀬戸内海の各地で多くの養殖カキが死滅している状況を受け、中国経済産業局が被害を受けた事業者の支援を始めました。 岡山県内では、日本政策金融公庫の各支店や商工会議所など約20か所に特別相談窓口を設置しています。 また、一時的に業績が悪化している事業者に対して行われるセーフティネット貸付を受けられる要件についても緩和しているということです。