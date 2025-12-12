角田裕毅（RBR）は12/7（日）のアブダビGP決勝に10番グリッドスタートで出場。+1:23.794で14位だった。 角田の今大会の詳細は以下の通り 12/5（金）フリー走行2順位17タイム1:24.303ラップ29 12/6（土）フリー走行3順位20タイム1:24.693ラップ10 12/6（土）予選順位10Q11:23.386Q21:23.034ラップ：17 12/7（日）決勝順位14タイム+1:23.794ラップ58ピット1グリッド10ポイント