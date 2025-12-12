Jリーグは2025シーズンの全日程が終了。J３では、JFLから昇格してきたばかりの栃木シティが優勝。１年でのJ２昇格を決めた。２位は、名将・石粼信弘監督が率いたヴァンラーレ八戸。チーム人件費がJ３でも最少レベルのクラブの躍進は多くの人々を驚かせた。そして、今季にJ２から降格してきた３チーム、鹿児島ユナイテッドFCは５位（昇格プレーオフは準決勝で敗退）、栃木SCが７位、ザスパ群馬が14位と、いずれも１年での