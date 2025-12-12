トヨタの次世代モビリティで、“推し”のアイドルの声と一緒に名古屋の街を巡ります。＜音声ガイド＞「来ました！おまちかねの名古屋・城が奥の方に見えるよ！」「お前、名古屋城の間に『が』つけるなよ」ヘッドホンから聞こえるのは、ボイメンやSKE48のメンバーによる音声ガイド。トヨタの次世代モビリティー「e－Palette」の活用法を募る愛知県のビジネスコンテストで採用された「没入型」の観光ツア}