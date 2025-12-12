【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月16日23時からNHK総合で『Venue101』の特別番組『Venue101 紅白SPECIAL』が放送される。 番組では、あと半月と迫った『第75回NHK紅白歌合戦』について、出場歌手発表会見の舞台裏密着映像から独占初出し情報までたっぷり伝える。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 CANDY TUNE「倍倍 FIGHT!」HANA「NON STOP」M!LK「好きすぎて滅！」※アーティスト名五十音順 ■『Venue1