【その他の画像・動画等を元記事で観る】 氷川きよしが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。 ■【動画】氷川きよし「きよしのズンドコ節」/ THE FIRST TAKE ■世代を超え老若男女に愛されてきた本楽曲をコーラスを交えてパフォーマンス 今回披露するのは、2002年に発売された氷川の代表曲である「きよしのズンドコ節」。本パフォーマンスは、チャンネル初の演歌楽曲の披露と