12日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝155円85銭前後と、午後5時時点に比べ20銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円77銭前後と7銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース