離婚伝説の新曲「ステキッ！！」が、2026年1月9日から放送される TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のエンディングテーマに決定。アニメの放送に先駆けて、2026年1月7日に配信リリース、期間限定生産盤としてCDが1月21日にリリースされる。 ■CDジャケットには、ヒロイン河川唯が登場 「ステキッ！！」は、11月に開催された離婚伝説の全国ツアーにて新曲