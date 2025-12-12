球界トップクラスのクローザー、エドウィン・ディアス投手を獲得したドジャース。さらなる大型補強はあるのか。米地元メディア『ドジャース・ネーション』は11日（日本時間12日）、アンドリュー・フリードマン編成本部長のコメントを掲載し、次のターゲットに言及した。 ■補強について編成本部長がコメント ウィンターミーティング（WM）は10日（同11日）に閉幕。