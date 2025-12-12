ファイターズは１２日(金)、現役ドラフトでジャイアンツから加入した菊地大稀投手の入団会見をエスコンフィールドHOKKAIDOで開きました。背番号は「５５」に決定。菊地投手はプロ４年間でリリーフとして７３試合に登板し、２０２３年には５０試合登板も経験。しかし今シーズンは７試合の登板に終わりました。現役ドラフトで移籍が決まった直後の気持ちについて「ここ２年間でなかなか結果が出ずに自分自身